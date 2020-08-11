مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

نجح مانشستر يونايتد في تجاوز عقبة كوبنهاجن بعدما فاز عليه بهدف مقابل لا شيء ليعبر إلى الدور نصف النهائي من منافسات الدوري الأوروبي.



ولجأ الفريقان إلى الأوقات الإضافية، في المباراة التي احتضنها ملعب راين إينرجي ستاديون بألمانيا، ضمن مباريات ربع النهائي، قبل أن يحسمها الشياطين الحمر.



وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد برونو فيرنانديز في الدقيقة 95، لينتظر الشياطين الحمر في نصف النهائي الفائز من مباراة مواطنه وولفرهامبتون وإشبيلية الإسباني التي ستقام اليوم الثلاثاء.



وبذلك واصل مانشستر يونايتد رحلته الأوروبية نحو التتويج باللقب الأول له منذ 2017، حين حقق اليوروباليج وكأس الاتحاد الإنجليزي.







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