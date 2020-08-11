بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 11 آب 2020
آخر الأخبار
ديالى تسجل 107 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية تعزيزات جديدة على الحدود العراقية - السورية لمنع أي محاولات تسلل إرهابية تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الديوانية العراق يسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا.. والصحة: لا تعايش مع الفايروس إلا في حالة واحدة نائب: البرلمان سيدعو أعضاءه لعقد الجلسة الأولى للفصل التشريعي المقبل الكربولي بشأن رئاسة الوقف السني: تكليف المكلف تكريس للفساد عالية نصيف: الأجدر بوزير الكهرباء السابق أن يسلم نفسه للقضاء بدلاً من الاعتراض على طرده من عقار الدولة التربية: لا تغيير في موعد امتحانات السادس الإعدادي نائب عن سائرون: الظروف الراهنة للبلاد تحتم استئناف جلسات مجلس النواب عبوة ناسفة تستهدف رتلاً لقوات التحالف شمالي بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 آب 2020 09:32 ص

الخطيب يوجه شكوى إلى الكاظمي بعد اقتحام منزله

لؤي الخطيب
وجه وزير الكهرباء السابق، لؤي الخطيب، على حسابه في "تويتر" شكوى إلى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بعد "اقتحام" قوة حكومية لمنزله.

وقال الخطيب في تغريدته، إن "قوة مسلحة اقتحمت دارنا بغيابي تدعي أنها من مكتبكم وبأمركم ومعها أمر إخلاء دون إبراز الأمر أو أي أوراق قانونية".

وأضاف أن "القوة دخلت بقوة السلاح وصادرت السيرفر وأقفلت الدار تاركة حراسة داخلية".

وتابع الخطيب: "أنا الآن خارج الدار ومعي عقد إيجار نافذ لنهاية العام ومدفوع المستحقات. ماذا يحدث؟".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ليث شبر

محلل سياسي: نقف مع كل شخص وطني أو أي قوى هدفها تحرير العراق من قبضة الميليشيات 07 آب 2020 01:56 م

محمد صاحب الدراجي

نائب: أي تعديل دستوري لا يتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء لن تكون له قيمة 07 آب 2020 10:02 ص

ماجد شنكالي

شنكالي: الفساد والأحزاب أهم مقومات الدولة الفاشلة في لبنان 05 آب 2020 04:25 م

كامل الدليمي

الدليمي: بيروت اعتادت على المصائب مثل شقيقتها بغداد 05 آب 2020 10:30 ص

جاسم الحلفي

الحلفي: المتظاهرون ينتظرون كسر احتكار طغمة الحكم للسلطة في الانتخابات المبكرة 04 آب 2020 02:59 م

الشابندر

الشابندر: إعلان موعد الانتخابات قبل التفكير بتوفير مستلزماتها ذر للرماد في العيون 04 آب 2020 09:56 ص

ارشد-الصالحي-التركمان

الصالحي يشكك بإمكانية إجراء الانتخابات المبكرة 04 آب 2020 09:51 ص

الكاظمي

سالم للكاظمي: طمس حقيقة اغتيال هشام الهاشمي مشاركة في الجريمة 03 آب 2020 03:52 م

التعليقات