رغم انتشاره على نطاق واسع.. الجيش ينفي وقوع انفجار على حدود الكويت

نفى الجيش العراقي، وقوع هجوم قرب الحدود الكويتية، في الوقت الذي أكد فيه مصدر أمني ذلك لوكالة "رويترز".

ونفت قيادة العمليات المشتركة، تعرض منفذ جريشان الحدودي مع الكويت لعمل تخريبي رغم نشره على نطاق واسع.

وقالت مصادر "رويترز" إن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف ميليشيا مسلحة لقافلة تحمل عتادا للجيش الأميركي. وأضاف المصدر أن الميليشيا قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى مكان على مقربة من القافلة.

من جهته، نفى اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة وقوع الانفجار قائلاً: "تناقلت بعض وكالات الأنباء عن تعرض منفذ جريشان إلى عمل تخريبي. تنفي قيادة العمليات المشتركه هذا الخبر وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة".

وأوضحت المصادر أنه يتم عادةً تحميل المركبات بانتظام بالمعدات العسكرية عند المعبر ويتم عادة تحميل أو تفريغ الحمولة قبل دخول العراق أو الخروج منه.

أ.ي