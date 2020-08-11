انفجار على الحدود العراقية - الكويتية يطال قاعدة أمريكية.. يد إيران وكتائب حزب الله العراق

فيما يعد تطورًا إرهابيا جديدًا من جانب إيران وكتائب حزب الله العراق، والتي خرجت بهجماتها الارهابية والصاروخية بعيدا عن الداخل العراقي الى الحدود العراقية- الكويتية.

وقع انفجار، قبل قليل قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت، حسب ما أكدته مصادر أمنية لوكالة "رويترز".

وقالت المصادر، إن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت، نجم عن استهداف ميليشيا مسلحة إرهابية عراقية لقاعدة عسكرية أميركية.

وأضاف المصدر، إن الميليشيا قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأميركي قرب الحدود مع الكويت.

و"أفادت العربية"، إن التفجير وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت، وقد قامت به ميليشيا كتائب حزب الله العراق. في نفس السياق، قالت رويترز في تأكيد للخبر ان الانفجار وقع في رتل امريكى وليس داخل قاعدة أمريكية ولم تتضح الأنباء بعد.

وينتشر نحو 5000 جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي. وتزايدت وتيرة الهجمات الارهابية بعد مقتل الجنرال الإيراني الارهابي، قاسم سليماني قبل نجو 8 أشهر في غارة أمريكية مدمرة.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، كتائب حزب الله العراق وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

ويرى خبراء، أن الانفجار الذي لم تتكشف كل تفاصيله بعد سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية، لاتخاذ موقف هائل ضد ميليشيات إيران وقد تستهدفها بغارات جوية مدمرة وناسفة لمواقعها الفترة القليلة القادمة.

أ.ي