برشلونة عن إصابة ميسي: ليست خطيرة

أكد نادي برشلونة الإسباني ،اليوم الاثنين، أن حالة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ليست خطيرة.



فقد تعرض ميسي لضربة قوية في أسفل ساقه اليسرى في الشوط الأول من مباراة دوري أبطال أوروبا أمس أمام نابولي.

وتوجه أطباء الفريق لميسي، ومكثوا معه بضع دقائق لكنه تمكن من الاستمرار لنهاية المباراة.



وقال كيكي سيتين مدرب برشلونة، إنه لا يعتقد أن الإصابة ستسبب مشكلة لهداف النادي.



وانتهت المباراة بفوز العملاق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف. كما يسعى برشلونة لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2015، وسيواجه بايرن ميونيخ في ربع نهائي المسابقة يوم الجمعة المقبل.