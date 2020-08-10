تعرف على ترتيب العراق بين الدول الأكثر فقراً لعام 2020

كشفت مجلة "غلوبال فاينانس" المختصة بتصنيف دول العالم، أن العراق احتل المرتبة 110 عالمياً بأكثر الدول فقراً.



ووفقاً للإحصائية التي نشرتها المجلة لعام 2020، أن "العراق احتل المرتبة 110 عالمياً من أصل 191 مدرجة بالجدول وبالمرتبة 11 عربياً"، مبينة أن "نصيب الفرد من الناتج المحلي في العراق بلغ 18.025 دولار".



وأضافت أن "دولة بورندي احتلت المرتبة الاولى بأكثر البلدان فقراً حيث بلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي 727 دولار، يليها بالمرتبة الثانية جمهورية افريقيا الوسطى وبنصيب فرد يبلغ 823 دولار، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبنصيب فرد يبلغ 849 دولار"، مشيرة إلى أن "أقل الدول فقراً هي قطر حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي فيها 132.886 دولار، يأتي بعدها دولة مكاو وبنصيب فرد يبلغ 114.363 دولار".



وأشارت إلى أن "دولة اريتريا جاءت بالمرتبة الاولى بأكثر الدول العربية فقراً، يليها اليمن بالمرتبة الثانية، ومن ثم بالمرتبة الثالثة السودان، وجاءت المغرب بالمرتبة الرابعة، ومن ثم ليبيا، وبعدها جاءت الاردن بالمرتبة السادسة، ثم تونس، ومن ثم جاءت مصر بالمرتبة الثامنة، ولبنان بالمرتبة التاسعة، لتأتي الجزائر بالمرتبة العاشرة".



وأوضحت انها "اعتمدت في قياس مدى الفقر أو ثراء الدول على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، فمن خلال تعويض الفروق في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم يمكن لتعادل قياس وتقييم القوة الشرائية للفرد في بلد معين بشكل افضل".