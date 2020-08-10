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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 10 آب 2020 04:13 م

وفاة 70 شخصا وإصابة 5118 بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بروسيا

كورونا في روسيا
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن وفاة 70 شخصا وإصابة 5118 بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي وباء كورونا إلى 892654 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 15001.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إن 26.5% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وأظهرت الأرقام والإحصاءات الرسمية، الصادرة اليوم الاثنين، أن 3259 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات منذ بداية تفشي الوباء إلى 696618 شخصا.

ورغم أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، إلا أن معدل الوفيات يعد ضعيفا مقارنة مع باقي الدول ولم يتجاوز 15 ألفا منذ بدء تفشي الوباء.



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