نائب يؤكد ضرورة تنفيذ الإجراءات الاصلاحية بمعيار موحد لكل المحافظات

اكد النائب عن النهج الوطني حسين العقابي، ضرورة تنفيذ الإجراءات الاصلاحية بمعيار موحد لكل المحافظات.



وقال العقابي في بيان "نطالب الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية بمعيار موحد وخطوات تسري على جميع المحافظات والإقليم ، فليس مقبولًا ولا منصفا ان يتم السكوت على ادارة المنافذ الحدودية في اقليم كردستان وبعضها غير رسمي وغير مسجل لدى الحكومة الاتحادية ناهيك عن امتناع الإقليم عن السماح للسلطة الاتحادية باداراتها والإشراف عليها وتحصيل ايراداتها وتوزيعها وفق مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية والنسبة السكانية للمحافظات ، علمًا ان التقارير والتقديرات تشير الى ان ايرادات منافذ الإقليم لاتقل عن ثلاثة مليارات دولار سنويا على الأقل.



وتابع "أين العدالة والإنصاف حينما تسلم البصرة وبقية محافظات الجنوب كل إنتاجها وتسجله ايرادا وطنيًا لجميع العراقيين بينما تمتنع سلطات اقليم كردستان عن تسليم النفط ومع ذلك تجامل الحكومات المتعاقبة ومنها الحالية بصرف المبالغ لحكومة الإقليم دون التزامها بتنفيذ احكام الدستور وفقرات الموازنة العامة التي ألزمت الإقليم بتسليم كل ما ينتج من نفط فيه للحكومة الاتحادية انسجاما مع المادة الدستورية التي تنص على ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي.