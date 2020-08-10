بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 آب 2020
آخر الأخبار
برشلونة عن إصابة ميسي: ليست خطيرة تعرف على ترتيب العراق بين الدول الأكثر فقراً لعام 2020 وزيرة العدل اللبنانية ماري نجم تعلن استقالتها من منصبها وفاة 70 شخصا وإصابة 5118 بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بروسيا انفجار عبوة صوتية على منزل أحد الناشطين في واسط نائب يؤكد ضرورة تنفيذ الإجراءات الاصلاحية بمعيار موحد لكل المحافظات عضو بلجنة التحقيق البرلمانية: سنستعين بمختصين وفنيين وقانونيين لتفكيك وتحليل عقود الكهرباء نائب عن سائرون يكشف طبيعة الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات صدور امر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني نائب : الصيف الحالي هو الاسوأ بالعراق.. ويجب استحداث دائرة خاصة بالمولدات الحكومية والاهلية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 آب 2020 03:12 م

عضو بلجنة التحقيق البرلمانية: سنستعين بمختصين وفنيين وقانونيين لتفكيك وتحليل عقود الكهرباء

الكهرباء

اكد عضو اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء علي سعدون اللامي ، ان اللجنة ستستعين بمختصين وفنيين وقانونيين لتفكيك وتحليل عقود الكهرباء.

وقال اللامي في تصريح صحفي: ان "اللجنة عاكفة على انهاء ملف التحقيق بعقود الكهرباء الذي انهك المواطن طيلة 17 عاما  دون ان يحصل على خدمات ، بالرغم من المبالغ الكبيرة التي صرفت على هذا القطاع"، مشيرا الى ان "العقود التي طلبتها اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف قد وصلت وسيكون هناك اجتماع هذا الاسبوع لها ، مع الاستعانة بمختصين من المعنيين بهذا الملف ومن الفنيين من اجل تفكيك وتحليل هذه العقود حتى تتم معرفة الاسعار واين الخلل، كما ستتم الاستعانة بقانونيين لمعرفة صحة العقود واين الخلل وكيف وصلت الامور الى ما هي عليه، اي معرفة جميع الامور القانونية بشأنها".

واضاف:" ان "العقود التي طلبتها اللجنة كثيرة وتحتاج الى عمل اكثر واجتماعات مكثفة"، مؤكدا "جدية اللجنة في انهاء هذا الملف المهم واطلاع الرأي العام على الحقائق بشأنه".

وتابع ان "اللجنة مصرة على فتح جميع العقود والتحقيق بها واماكن الهدر في المال العام، واسباب التوقف فيها".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ماري كلود

وزيرة العدل اللبنانية ماري نجم تعلن استقالتها من منصبها 10 آب 2020 04:20 م

2422019361214النائب حسين العقابي

نائب يؤكد ضرورة تنفيذ الإجراءات الاصلاحية بمعيار موحد لكل المحافظات 10 آب 2020 03:13 م

رياض المسعودي

نائب عن سائرون يكشف طبيعة الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات 10 آب 2020 03:09 م

هيئة-نزاهة

صدور امر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني 10 آب 2020 03:04 م

صيف العراق

نائب : الصيف الحالي هو الاسوأ بالعراق.. ويجب استحداث دائرة خاصة بالمولدات الحكومية والاهلية 10 آب 2020 03:01 م

116318665_3153492968092012_4019794592307030021_o

نائب كردي : تعامل الكاظمي مع حكومة الاقليم مايزال غير واضح 10 آب 2020 02:58 م

العراق والسعودية

مشاورات عراقية - سعودية لالغاء رسوم السمات للجوازات العادية وسمات الدخول للجوازات الدبلوماسية 10 آب 2020 02:56 م

غابرييل صوما

مستشار ترامب يستبعد تطرق الكاظمي وترامب لموضوع الانسحاب الكامل للقوات الاميركية 10 آب 2020 02:52 م

التعليقات