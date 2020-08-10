عضو بلجنة التحقيق البرلمانية: سنستعين بمختصين وفنيين وقانونيين لتفكيك وتحليل عقود الكهرباء

اكد عضو اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء علي سعدون اللامي ، ان اللجنة ستستعين بمختصين وفنيين وقانونيين لتفكيك وتحليل عقود الكهرباء.



وقال اللامي في تصريح صحفي: ان "اللجنة عاكفة على انهاء ملف التحقيق بعقود الكهرباء الذي انهك المواطن طيلة 17 عاما دون ان يحصل على خدمات ، بالرغم من المبالغ الكبيرة التي صرفت على هذا القطاع"، مشيرا الى ان "العقود التي طلبتها اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف قد وصلت وسيكون هناك اجتماع هذا الاسبوع لها ، مع الاستعانة بمختصين من المعنيين بهذا الملف ومن الفنيين من اجل تفكيك وتحليل هذه العقود حتى تتم معرفة الاسعار واين الخلل، كما ستتم الاستعانة بقانونيين لمعرفة صحة العقود واين الخلل وكيف وصلت الامور الى ما هي عليه، اي معرفة جميع الامور القانونية بشأنها".



واضاف:" ان "العقود التي طلبتها اللجنة كثيرة وتحتاج الى عمل اكثر واجتماعات مكثفة"، مؤكدا "جدية اللجنة في انهاء هذا الملف المهم واطلاع الرأي العام على الحقائق بشأنه".



وتابع ان "اللجنة مصرة على فتح جميع العقود والتحقيق بها واماكن الهدر في المال العام، واسباب التوقف فيها".