نائب عن سائرون يكشف طبيعة الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات

كشفت النائب عن كتلة / سائرون / البرلمانية رياض المسعودي طبيعة الخلافات بين الكتل السياسية على قانون الانتخابات وتوجهاتها نحو القانون .



وقال المسعودي في تصريح صحفي:" ان الخلاف يتعلق بالمادة 15 من قانون الانتخابات ، والتي صوت عليها البرلمان بدوائر متعددة وقوائم فردية "، مبينا :" ان المادة 15 لم تحدد عدد الدوائر المتعددة ، وبالتالي ظهرت 5 اراء حول هذه الفقرة ".



ولفت الى :" ان القوى السياسية لديها آراء مختلفة نحو القانون ، فالتحالف الكردستاني مع الدائرة الواحدة في عموم العراق ، فيما يرغب تحالف القوى العراقية بدوائر متعددة في بعض المحافظات ودائرة واحدة في محافظات اخرى ، بينما يرغب تحالف / سائرون / بان يكون القانون ضمن الدوائر المتعددة اي دائرة واحدة لكل مقعد نيابي ، بمعنى آخر ان العراق يكون 329 دائرة انتخابية ، 100 الف صوت انتخابي لكل مقعد ، فيما يرغب تحالف الفتح بتقسيم الدوائر على طبيعة المكون السكاني في المحافظة ، اي في بغداد والمحافظات تكون دوائر متعددة مثال ذلك بغداد 5 دوائر وبابل 3 والبصرة 4 ".



واكد :" ان القوى السياسية تناقش مع رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية البرلمانية ومفوضية الانتخابات ووزارة التخطيط المقترحات الخمسة للوصول الى حل وسط يرضي الجميع وارساله الى مفوضية الانتخابات لاعتماده ".



واشار المسعودي الى :" ان مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات باجمله ، لكنه لم يعتمد الى الان لعدم نشره بجريدة الوقائع ، وبالتالي تعديل القانون ليس من اختصاص مجلس النواب فقط ، انما هناك جهات كاللجنة القانونية البرلمانية ومفوضية الانتخابات ووزارة التخطيط".



واكد ان مجلس النواب يمكن ان يعيد التصويت على قانون الانتخابات في حالة واحدة وهي اجراء تعديل على قانون الانتخابات غير النافذ لغاية الان ، لعدم ارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه وارساله للنشر ".