صدور امر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور امر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك ، وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني.



واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان:" ان امر القبض الصادر عن القضاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني، تضمن ايضاً امر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك السابق"، منوهةً بأن تقرير خبراء ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي كان قد شخص تلك المخالفات.



وكانت الهيئة قد شخصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.