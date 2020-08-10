نائب : الصيف الحالي هو الاسوأ بالعراق.. ويجب استحداث دائرة خاصة بالمولدات الحكومية والاهلية

اعتبر النائب عباس عليوي، ان موسم الصيف الحالي هو الاسوأ بالعراق ، خاصة مع تولي سياسيين ملف الطاقة اكثر مماهم فنيون ومختصون.



وقال عليوي في بيان:" ان موسم الصيف الحالي يعد احد اسوأ المواسم التي مرت على العراق ، خاصة مع تولي سياسيين ، اكثر مماهم فنيون ومختصون ، ملف الكهرباء"، لافتا الى ان "الملاكات الوسطية وادارات الدوائر في الوزارة خلال الحكومات السابقة تحولت الى كانتونات حزبية اكثر مما هي ادارية او فنية ، وهذه الاخطاء التراكمية ادت الى ما نحن عليه اليوم من فشل واضح في انتاج الكهرباء".



واضاف ان "اغلب المعالجات والحلول الجارية هي ترقيعية لا تفي بالغرض مستقبلاً ، مما يتطلب اعادة النظر بالخطط والبرامج المعتمدة لملف الكهرباء ، وان لا يتم استغلال معاناة الناس حزبياً او انتخابياً ، سيما ان ما يجري من سباق محموم لوضع حلول غير صحيحة وترقيعية ستكون نتائجها غير مجدية"، مشيرا الى ان "هناك مناطق سكنية حديثة اهملت من جانب الوزارة ولا توجد رؤية او مشاريع مستقبلية ، ما ادى الى تفاقم نقمة الشارع".



وطالب عليوي بـ"إشراف وزارة الكهرباء على المولدات الحكومية والاهلية المنتشرة في الاقضية والنواحي واستحداث دائرة لها".