بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 آب 2020
آخر الأخبار
صدور امر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني نائب : الصيف الحالي هو الاسوأ بالعراق.. ويجب استحداث دائرة خاصة بالمولدات الحكومية والاهلية اصابة عنصرين من ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة نائب كردي : تعامل الكاظمي مع حكومة الاقليم مايزال غير واضح مشاورات عراقية - سعودية لالغاء رسوم السمات للجوازات العادية وسمات الدخول للجوازات الدبلوماسية مستشار ترامب يستبعد تطرق الكاظمي وترامب لموضوع الانسحاب الكامل للقوات الاميركية العراقيون يخشون تكرار انفجار بيروت.. ويتداولون خريطة لتوزيع أسلحة المليشيات في الأحياء السكنية ببغداد السفارة الأمريكية تعلن تقديم 41 مليون دولار لمساعدة النازحين في العراق مسلحون يقتحمون مطار البصرة وينهالون بالضرب على الموظفين الدهلكي يدعو الكاظمي لتغيير مدراء الدوائر الحكومية في ديالى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 آب 2020 02:58 م

نائب كردي : تعامل الكاظمي مع حكومة الاقليم مايزال غير واضح

116318665_3153492968092012_4019794592307030021_o


وصف  النائب الكردي  سركوت شمس الدين  تعامل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع حكومة اقليم كردستان، بانه " مايزال غير واضح".

وقال شمس الدين عضو كتلة / المستقبل/ في بيان "  في الوقت الذي نشجع فيه على صرف رواتب موظفي الاقليم باسرع وقت ممكن، فأننا لانريده ان يسكت عن تجاوزات حكومة الاقليم في تهريب النفط والاستفادة من الاموال لتعزيز ارصدة اعضاء الحزبين الرئيسين في الخارج ، فيما يعاني المواطنون هناك الامرين ".

واضاف :"  على الكاظمي الضرب بيد من حديد ومحاسبة المفسدين في حكومة الاقليم، اسوة بالخطوات التي يمكن ان تتخذ لمحاسبة المتورطين بالفساد من اعضاء الحكومة الاتحادية السابقين".

واكد شمس الدين :" ان الكاظمي بامكانه الحصول على دعم المواطنين في الاقليم ، لو حسم ملف رواتب الموظفين ، ووضع حدا للمفسدين الموجودين في الحكومة هناك".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هيئة-نزاهة

صدور امر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني 10 آب 2020 03:04 م

صيف العراق

نائب : الصيف الحالي هو الاسوأ بالعراق.. ويجب استحداث دائرة خاصة بالمولدات الحكومية والاهلية 10 آب 2020 03:01 م

العراق والسعودية

مشاورات عراقية - سعودية لالغاء رسوم السمات للجوازات العادية وسمات الدخول للجوازات الدبلوماسية 10 آب 2020 02:56 م

غابرييل صوما

مستشار ترامب يستبعد تطرق الكاظمي وترامب لموضوع الانسحاب الكامل للقوات الاميركية 10 آب 2020 02:52 م

السفارة الامريكية

السفارة الأمريكية تعلن تقديم 41 مليون دولار لمساعدة النازحين في العراق 10 آب 2020 02:21 م

مطار البصرة

مسلحون يقتحمون مطار البصرة وينهالون بالضرب على الموظفين 10 آب 2020 01:39 م

رعد-الدهلكي-1

الدهلكي يدعو الكاظمي لتغيير مدراء الدوائر الحكومية في ديالى 10 آب 2020 12:32 م

تفجير بيروت

بدء التحقيق في انفجار مرفأ بيروت: القاضي يستمع لإفادة مدير جهاز أمن الدولة 10 آب 2020 12:22 م

التعليقات