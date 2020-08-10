نائب كردي : تعامل الكاظمي مع حكومة الاقليم مايزال غير واضح



وصف النائب الكردي سركوت شمس الدين تعامل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع حكومة اقليم كردستان، بانه " مايزال غير واضح".



وقال شمس الدين عضو كتلة / المستقبل/ في بيان " في الوقت الذي نشجع فيه على صرف رواتب موظفي الاقليم باسرع وقت ممكن، فأننا لانريده ان يسكت عن تجاوزات حكومة الاقليم في تهريب النفط والاستفادة من الاموال لتعزيز ارصدة اعضاء الحزبين الرئيسين في الخارج ، فيما يعاني المواطنون هناك الامرين ".



واضاف :" على الكاظمي الضرب بيد من حديد ومحاسبة المفسدين في حكومة الاقليم، اسوة بالخطوات التي يمكن ان تتخذ لمحاسبة المتورطين بالفساد من اعضاء الحكومة الاتحادية السابقين".



واكد شمس الدين :" ان الكاظمي بامكانه الحصول على دعم المواطنين في الاقليم ، لو حسم ملف رواتب الموظفين ، ووضع حدا للمفسدين الموجودين في الحكومة هناك".