اعلن السفير العراقي في المملكة العربية السعودية قحطان الجنابي، عن مشاورات عراقية سعودية لالغاء رسوم السمات للجوازات العادية وسمات الدخول للجوازات الدبلوماسية.



وقال الجنابي في تصريح صحفي: ان "هناك مشاورات ثنائية بين السعودية والعراق لإلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات العادية، لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين".



واضاف ان "فتح منفذ جديدة عرعر سيحدث قفزة اقتصادية بالنسبة لمدينة عرعر والمدن القريبة منها، وأيضاً في محافظة الأنبار ومدينة النخيب"، لافتاً إلى أن "الطرفين بصدد استكمال بعض المتطلبات اللوجستية والفنية، ونتوقع افتتاحه قريبا".



ووصف الجنابي "العلاقات المشتركة بأنها نتاج القواسم الدينية والعشائرية والثقافية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأن هناك توافقاً تاماً في الرؤى بين قيادتي البلدين"، لافتا إلى "حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي على دعم سياسة الانفتاح نحو العراق".



واكد ان "نجاح التعاون الأمني بين البلدين لا يعني عدم المتابعة والرصد للعناصر الإجرامية والإرهابية، وفي مقدمتها داعش التي تحاول دوماً خرق الحدود"، مشدداً على أن "متانة التصدي لتلك العناصر توقف مساعيها".



