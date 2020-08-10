بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 آب 2020
آخر الأخبار
صدور امر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني نائب : الصيف الحالي هو الاسوأ بالعراق.. ويجب استحداث دائرة خاصة بالمولدات الحكومية والاهلية اصابة عنصرين من ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة نائب كردي : تعامل الكاظمي مع حكومة الاقليم مايزال غير واضح مشاورات عراقية - سعودية لالغاء رسوم السمات للجوازات العادية وسمات الدخول للجوازات الدبلوماسية مستشار ترامب يستبعد تطرق الكاظمي وترامب لموضوع الانسحاب الكامل للقوات الاميركية العراقيون يخشون تكرار انفجار بيروت.. ويتداولون خريطة لتوزيع أسلحة المليشيات في الأحياء السكنية ببغداد السفارة الأمريكية تعلن تقديم 41 مليون دولار لمساعدة النازحين في العراق مسلحون يقتحمون مطار البصرة وينهالون بالضرب على الموظفين الدهلكي يدعو الكاظمي لتغيير مدراء الدوائر الحكومية في ديالى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 آب 2020 02:56 م

مشاورات عراقية - سعودية لالغاء رسوم السمات للجوازات العادية وسمات الدخول للجوازات الدبلوماسية

العراق والسعودية

اعلن السفير العراقي في المملكة العربية  السعودية قحطان الجنابي، عن مشاورات عراقية سعودية لالغاء رسوم السمات للجوازات العادية وسمات الدخول للجوازات الدبلوماسية.

وقال الجنابي في تصريح صحفي: ان "هناك مشاورات ثنائية بين السعودية والعراق لإلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات العادية، لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين".

واضاف ان "فتح منفذ جديدة عرعر سيحدث قفزة اقتصادية بالنسبة لمدينة عرعر والمدن القريبة منها، وأيضاً في محافظة الأنبار ومدينة النخيب"، لافتاً إلى أن "الطرفين بصدد استكمال بعض المتطلبات اللوجستية والفنية، ونتوقع افتتاحه قريبا".

ووصف الجنابي "العلاقات المشتركة بأنها نتاج القواسم الدينية والعشائرية والثقافية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأن هناك توافقاً تاماً في الرؤى بين قيادتي البلدين"، لافتا إلى "حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي على دعم سياسة الانفتاح نحو العراق".

واكد ان "نجاح التعاون الأمني بين البلدين لا يعني عدم المتابعة والرصد للعناصر الإجرامية والإرهابية، وفي مقدمتها داعش التي تحاول دوماً خرق الحدود"، مشدداً على أن "متانة التصدي لتلك العناصر توقف مساعيها".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هيئة-نزاهة

صدور امر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني 10 آب 2020 03:04 م

صيف العراق

نائب : الصيف الحالي هو الاسوأ بالعراق.. ويجب استحداث دائرة خاصة بالمولدات الحكومية والاهلية 10 آب 2020 03:01 م

116318665_3153492968092012_4019794592307030021_o

نائب كردي : تعامل الكاظمي مع حكومة الاقليم مايزال غير واضح 10 آب 2020 02:58 م

غابرييل صوما

مستشار ترامب يستبعد تطرق الكاظمي وترامب لموضوع الانسحاب الكامل للقوات الاميركية 10 آب 2020 02:52 م

السفارة الامريكية

السفارة الأمريكية تعلن تقديم 41 مليون دولار لمساعدة النازحين في العراق 10 آب 2020 02:21 م

مطار البصرة

مسلحون يقتحمون مطار البصرة وينهالون بالضرب على الموظفين 10 آب 2020 01:39 م

رعد-الدهلكي-1

الدهلكي يدعو الكاظمي لتغيير مدراء الدوائر الحكومية في ديالى 10 آب 2020 12:32 م

تفجير بيروت

بدء التحقيق في انفجار مرفأ بيروت: القاضي يستمع لإفادة مدير جهاز أمن الدولة 10 آب 2020 12:22 م

التعليقات