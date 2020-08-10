مستشار ترامب يستبعد تطرق الكاظمي وترامب لموضوع الانسحاب الكامل للقوات الاميركية

استبعد غابرييل صوما مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب تطرق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، خلال اللقاء المرتقب مع ترامب ،لموضوع الانسحاب الكامل للقوات الاميركية من العراق.



وقال صوما في تصريح صحفي :" هناك قرار امريكي بتخفيض عدد القوات الاميركية في العراق"، مستبعدا "التطرق لموضوع الانسحاب الكامل لهذه القوات من العراق خلال اللقاء المرتقب في العشرين من آب الحالي ، بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".



واضاف مستشار ترامب :" ان الكاظمي وترامب سيبحثان التعاون الاقتصادي والصحي والطاقة بين العراق والولايات المتحدة ، اضافة الى الوضع الامني والتعاون لهزيمة داعش".