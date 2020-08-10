السفارة الأمريكية تعلن تقديم 41 مليون دولار لمساعدة النازحين في العراق

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، عن حجم المساعدات المقدمة للعراق والتي تخص مساعدة اللاجئين.



وجاء في بيان أصدرته السفارة "رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمساهمة الجديدة البالغة 41.8 مليون دولار والمقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تهدف إلى دعم خطط الاستجابة الخاصة بالنازحين والخطة الاقليمية الخاصة بالقدرة على التكيف للاجئين وطالبي اللجوء السوريين 2020/2021 فضلاً عن خطة الاستجابة لجائحة كورونا. وبذلك يرتفع إجمالي مساهمة الولايات المتحدة للمفوضية في العراق هذا العام أكثر من 107 مليون دولار أمريكي. حيث تم لغاية الآن تمويل 31٪ من عمليات المفوضية في العراق".



وأكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في بغداد ستيف فاجن بالقول "بأن الولايات المتحدة ملتزمة للغاية في رعاية النازحين العراقيين وكذلك في دعم عمل المفوضية نحو العودة المستدامة والطوعية والآمنة، والاندماج المحلي، وغيرها من الحلول".



وأضاف قائلآ إن "الولايات المتحدة مخلصة في العمل مع الحكومة العراقية الجديدة وحكومة إقليم كردستان لضمان ازدهار جميع مكونات المجتمع العراقي في وطنهم وكذلك في تقديم المساعدة التي يحتاج اليها السوريين وغيرهم من اللاجئين وطالبي اللجوء في العراق حيث يعتبر دعم هؤلاء السكان ومجتمعاتهم جزءأ من تعزيز استقرار العراق ونجاحه".