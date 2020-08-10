الدهلكي يدعو الكاظمي لتغيير مدراء الدوائر الحكومية في ديالى

دعا النائب محافظة ديالى، رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى إجراء تغييرات في مناصب مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة.



وقال الدهلكي، في تصريح صحفي، إن "تمثيل المكون السني في مناصب مدراء الدوائر الحكومية في ديالى لا يزيد عن 2%".



وأضاف، أن "تحالفه يرفض بقاء مدراء الدوائر لسنوات طويلة، وطالبنا اكثر من مرة بتغيير حقيقي وجوهري يفضي الى تحسين ملف الخدمات الاساسية".



وأوضح الدهلكي، ان "تمثيل المكون السني في مناصب دوائر ديالى الحكومية يتعدى 2% وهناك جهة معنية هي من تتحكم بالأمور".



وأكد أنه "تم مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصولة لتغيير مدراء الدوائر الحكومية في ديالى واحداث توازن وطني يجعل الجميع مشارك في القرار خدمة للصالح العام".



