بدء التحقيق في انفجار مرفأ بيروت: القاضي يستمع لإفادة مدير جهاز أمن الدولة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بدء جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وكان في مستهلها الاستماع إلى إفادة عدد من القادة الأمنيين.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قد بدأت، وأخذ قاضي التحقيق بالاستماع إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا".



وتابعت، أن "قاضي التحقيق استمع ايضا إلى إفادة عدد من قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية في إطار التحقيقات بانفجار بيروت".



