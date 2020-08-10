ديالى تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أفاد مصدر طبي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.



وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيراً إلى أن "33 شخصاً تماثلوا للشفاء التام من الوباء".



وأشار إلى أن "مجموع الإصابات التراكمية بلغ 4626 حالة، وحالات الشفاء وصلت إلى 3820، والوفيات بلغت 142".