بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 آب 2020
آخر الأخبار
صدور امر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني نائب : الصيف الحالي هو الاسوأ بالعراق.. ويجب استحداث دائرة خاصة بالمولدات الحكومية والاهلية اصابة عنصرين من ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة نائب كردي : تعامل الكاظمي مع حكومة الاقليم مايزال غير واضح مشاورات عراقية - سعودية لالغاء رسوم السمات للجوازات العادية وسمات الدخول للجوازات الدبلوماسية مستشار ترامب يستبعد تطرق الكاظمي وترامب لموضوع الانسحاب الكامل للقوات الاميركية العراقيون يخشون تكرار انفجار بيروت.. ويتداولون خريطة لتوزيع أسلحة المليشيات في الأحياء السكنية ببغداد السفارة الأمريكية تعلن تقديم 41 مليون دولار لمساعدة النازحين في العراق مسلحون يقتحمون مطار البصرة وينهالون بالضرب على الموظفين الدهلكي يدعو الكاظمي لتغيير مدراء الدوائر الحكومية في ديالى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 10 آب 2020 12:03 م

مهندسو كربلاء يواصلون الاعتصام أمام بوابة المصفى النفطي

اعتصام
يواصل مهندسي محافظة كربلاء، الاعتصام أمام بوابة المصفى النفطي للمطالبة بحقوقهم.

وذكر بيان عن المهندسين، أنه "أمام أنظار الجميع من المسؤولين أصحاب القرار نداء استغاثه من مهندسي كربلاء بكافة الاختصاصات المعتصمين أمام بوابة مصفى كربلاء النفطي وهم يناشدون منذ 8 أشهر لاسترجاع حقوقهم المشروعة في التعيين والمطالبة بالاستجابة السريعة".

وأضاف البيان، "لقد انهكتنا الظروف الصعبة من حر الشمس وجائحة كورونا ولا زلنا مستمرين باعتصامنا المفتوح صباحا ومساءً حتى تحقيق مطالبنا المشروعة في نيل التعيين".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الناصرية

تجدد التظاهرات جنوب الناصرية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المحليين 09 آب 2020 01:29 م

قطع طريق

متظاهرون يقطعون الطريق بين ميسان وذي قار 09 آب 2020 10:33 ص

غلق الجسر

متظاهرون يغلقون الجسر الذي يربط محافظات الوسط والجنوب في كربلاء 29 تموز 2020 04:19 م

قطع طريق

متظاهرو كربلاء يقطعون الطرق ويواصلون الاحتجاج على سوء الكهرباء والخدمات 29 تموز 2020 01:34 م

جسر الحضارات

المتظاهرون يقطعون جسر الحضارات في الناصرية 27 تموز 2020 01:45 م

واسط

متظاهرو واسط يغلقون منزل ومكتب المحافظ احتجاجاً على تردي الكهرباء 27 تموز 2020 12:33 م

جمال-المحمداوي-1-810x463

المحمداوي يدعو إلى توفير أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا في البصرة 26 تموز 2020 11:42 ص

محتجون

محتجون يقطعون الطرق الرئيسية المؤدية لسوق الشيوخ وسيد دخيل في ذي قار 26 تموز 2020 11:09 ص

التعليقات