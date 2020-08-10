مهندسو كربلاء يواصلون الاعتصام أمام بوابة المصفى النفطي

يواصل مهندسي محافظة كربلاء، الاعتصام أمام بوابة المصفى النفطي للمطالبة بحقوقهم.



وذكر بيان عن المهندسين، أنه "أمام أنظار الجميع من المسؤولين أصحاب القرار نداء استغاثه من مهندسي كربلاء بكافة الاختصاصات المعتصمين أمام بوابة مصفى كربلاء النفطي وهم يناشدون منذ 8 أشهر لاسترجاع حقوقهم المشروعة في التعيين والمطالبة بالاستجابة السريعة".



وأضاف البيان، "لقد انهكتنا الظروف الصعبة من حر الشمس وجائحة كورونا ولا زلنا مستمرين باعتصامنا المفتوح صباحا ومساءً حتى تحقيق مطالبنا المشروعة في نيل التعيين".

