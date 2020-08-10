إقدام امرأة على الانتحار حرقا داخل منزلها بمنطقة النهروان

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن امرأة أقدمت على الانتحار بحرق نفسها داخل دارها في العاصمة بغداد.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "امرأة تولد ١٩٧٠ أقدمت على الانتحار بواسطة حرق نفسها داخل دارها ضمن حي المعلمين بمنطقة النهروان".



وأضافا أنه "تم نقل جثة الامرأة إلى الطب العدلي والقوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار".

