هزة أرضية بقوة 2.3 درجة تضرب السليمانية

أعلنت وزارة النقل، أن مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت، اليوم الاثنين، عند الساعة (12:50:24) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في منطقة سيد صادق محافظة السليمانية.



وذكرت الهيئة في بيان، أن "قوتها بلغت (3،2) درجة على مقياس رختر ،وتبعد(6) كم شمال غرب منطقة سيد صادق في محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين"، منوهةً "سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".



ودعا التقرير المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

