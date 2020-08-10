الصحة: العراق لايزال في المرحلة الأولى من جائحة كورونا









أكدت وزارة الصحة، ، ان العراق لايزال في المرحلة الأولى من جائحة فيروس كورونا ولم يصل الى المرحلة الثانية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي إن "الموقف الوبائي اليومي لكورونا لا زال يسجل اعدادا كبيرة تتجاوز الـ3 الآف إصابة، وهذا يشير إلى عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا"، مشيرا إلى أن "أغلب المحافظات تسجل ارتفاعا كبيراً في عدد الإصابات نتيجة لعدم التزام المواطنين بالتوصيات، وهذا مؤشر غير جيد".



وأضاف ان "العراق ما زال في المرحلة الأولى من الفيروس ولم يصل إلى قمة المرحلة"،.

