نائب: 3 منافذ حدودية مع سوريا غير خاضعة لسيطرة الدولة بشكل مطلق







كشف رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف المنافذ الحدودية ناجي السعيدي، ، عن وجود ثلاثة منافذ مع سوريا غير خاضعة لسيطرة الدولة بشكل مطلق.



وقال السعيدي في تصريح صحفي ان “هنالك ثلاثة منافذ مع سوريا غير خاضعة لسلطة الدولة اضافة الى منفذ في محافظة ديالى وست منافذ اخرى في كردستان ومنفذ في فيش خابور خارج سيطرة الدولة منذ عام 1991″، مبينا ان “التحقيقات مع الاجهزة الامنية تبين سيطرة جهات تابعة بشكل او بآخر للحكومة العراقية وهي جهات سياسية ومسلحة ولازالت تعمل حتى اللحظة في هذه المنافذ.



واضاف ، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعلم جيداً ادق التفاصيل عن هذه المنافذ بصفته كان رئيسا لجهاز المخابرات، والتي سوف تعرض امام الرأي العام بعد اكتمال التقرير مع بداية استئناف الدوام الرسمي لمجلس النواب”، مشددا على ان “وظيفة هذه المنافذ التهريب، ولا امكانية لدولة لاغلاقها.