كورونا عالميا.. الإصابات تقترب من 20 مليوناً والعراق والسعودية يتصدران عربيا

بلغ عدد الوفيات في العالم بفيروس كورونا حتى الآن أكثر من 731 ألفاً، فيما اقترب عدد المصابين من 20 مليون مصاب، فيما واصل العراق والسعودية التصدر عربيا على صعيد الإصابات والوفيات.

وأعلن العراق اليوم تسجيل 82 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا مما يرفع إجمالي الوفيات إلى نحو 5400 وفاة.

كما أعلنت السلطات العراقية تسجيل أكثر من 2700 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 150 ألفا، تعافى منهم 107 آلاف.

وفي السعودية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد العراق من حيث الإصابات والوفيات، تم اليوم تسجيل 37 وفاة مما يرفع الإجمالي إلى أكثر 3100 وفاة، كما تم تسجيل ما يزيد على 1400 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 288 ألف إصابة.

وفي دول الخليج الأخرى، سجلت حالات وفاة قليلة وبضع مئات من الإصابات في كل من سلطنة عمان والكويت والإمارات.

ولا تزال تسجل وفيات ومئات الإصابات في كل من الجزائر والمغرب، في حين تزايدت الإصابات المحلية في عدة محافظات تونسية مما أثار مخاوف من تفشي الفيروس مجددا بعدما كانت السلطات على وشك السيطرة عليه.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في العالم، حيث بلغ عدد الوفيات فيها 163 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 5 ملايين شخص.



وفي البرازيل أظهرت آخر بيانات وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات تجاوز 100 ألف، كذلك تجاوز عدد المصابين 3 ملايين مصاب.



وتأتي المكسيك في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث سجلت أكثر من 52 ألف حالة وفاة، وتجاوز عدد المصابين 4.8 ألف مصاب.



وفي بريطانيا حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 47 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية أكثر من 312 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.



وتسبب تفشي الوباء في الهند في وفاة أكثر من 44 ألف شخص، فيما تم تسجيل 2.2 مليون إصابة حتى الآن.



وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت أكثر من 35 ألف وفاة و250 ألف إصابة.



وفي فرنسا حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 30 ألف شخص، وتجاوز عدد المصابين 235 ألفا منذ بدء تفشي الوباء، تليها إسبانيا التي تجاوز فيها عدد الوفيات 28 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد المصابين أكثر من 314 ألفا.



وفي البيرو التي تحتل المرتبة التاسعة في قائمة الدول الأكثر تضررا تجاوز عدد الوفيات 21 ألفا، وسجلت حوالي 480 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.



وفي إيران التي تشهد موجة ثانية من تفشي الوباء حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 18500 شخص، وتم تسجيل 326 ألف إصابة.