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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 10 آب 2020 10:12 ص

نائب يكشف عن صراع سياسي حول منصب أمين بغداد

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نائب يكشف عن صراع سياسي حول منصب أمين بغداد




 وقال عليوي انه "حتى الساعة لم يتم اختيار اي شخصية لمنصب أمين عاصمة بغداد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،  مبينا ان هناك صراعا سياسيا كبيرا، على هذا المنصب بين عدد من القوى السياسية، وكل جهة لها مرشح تريد زجه لهذا المنصب".
 واضاف ان "نواب محافظة بغداد، لديهم شروط، لتولي اي شخصية لهذا المنصب، كما على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مناقشة النواب، قبل ترشيحه اي شخصية، من ابرز شروط نواب بغداد، ان يكون الأمين من اهالي العاصمة حصراً، وله خبرة بهذا المجال ومن الشخصيات المستقلة"، مؤكداً انه "لدى الكاظمي، اسماء مرشحة لهذا المنصب، لا يريد كشفها للإعلام في الوقت الحالي".
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