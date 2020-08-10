نائب: 200 الف درجة وظيفية شاغرة لا يمكن اطلاقها مِن دون اقرار الموازنة









كشف عضو في اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي ، عن وجود 200 الف درجة وظيفية شاغرة لا يمكن اطلاقها مِن دون اقرار موازنة2021







وذكر العيساوي " ان " هناك 200 الف درجة وظيفية شاغرة لا يمكن استخدامها مِن دون اقرار موازنة 2021"، مشيرا الى ان " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسير على نهج رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في تعيين المتظاهرين بطريقة غير قانونية.

واشار الى ان " المتظاهرين الـ ٤٤٠ الذين تم تعيينهم بالدفاع لا يوجد غطاء مالي لهم.



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اصدر ، الخميس الماضي امرا بتعيين 440 معتصماً على ملاك الدفاع بعد ان التقى بهم في مكان اعتصامهم ببغداد ، وطلب منهم المغادرة ووعدهم بالتعيين.