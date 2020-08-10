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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 10 آب 2020 10:10 ص

نائب: 200 الف درجة وظيفية شاغرة لا يمكن اطلاقها مِن دون اقرار الموازنة

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نائب: 200 الف درجة وظيفية شاغرة لا يمكن اطلاقها مِن دون اقرار الموازنة




كشف عضو في اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي ، عن وجود 200 الف درجة وظيفية شاغرة لا يمكن اطلاقها مِن دون اقرار موازنة2021



وذكر العيساوي " ان " هناك 200 الف درجة وظيفية شاغرة لا يمكن استخدامها مِن دون اقرار موازنة 2021"، مشيرا الى ان " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسير على نهج رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في تعيين المتظاهرين بطريقة غير قانونية.
واشار الى ان " المتظاهرين الـ ٤٤٠ الذين تم تعيينهم بالدفاع لا يوجد غطاء مالي لهم.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اصدر ، الخميس الماضي امرا بتعيين 440 معتصماً على ملاك الدفاع بعد ان التقى بهم في مكان اعتصامهم ببغداد ، وطلب منهم المغادرة ووعدهم بالتعيين.
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