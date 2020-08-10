مجلس النواب يوجه كتابا إلى موظفيه ويدعوهم إلى التحضير لانعقاد جلسات البرلمان







وجهت رئاسة مجلس النواب كتابا إلى موظفي المجلس دعتهم فيه إلى التحضير لانعقاد جلسات البرلمان لاقرار القوانين المهمة المرتبطة بالانتخابات المبكرة.

وقال عضو لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي إن "رئاسة مجلس النواب أرسلت كتابا الى موظفي المجلس الإداريين طالبتهم فيه بالحضور والالتزام بالدوام تمهيدا لاستئناف جلسات مجلس النواب.

وأضاف أن "الجلسات المقبلة ضرورية لاعادة تنشيط المجلس ومراقبة اداء الحكومة الحالية، ,ترتيب الاوضاع التشريعية للانتخابات المبكرة.

وأشار البلداوي إلى أن "تعديل قانوني الانتخابات النيابية والمحكمة الاتحادية بات من الامور الملحة إذ لا يمكن التاجيل أكثر"، لافتا إلى أن "الجميع يريد الذهاب الى الانتخابات المبكرة النيابية بصورة قانونية.