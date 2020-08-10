مستشار للكاظمي: الانتخابات المقبلة تحتاج أكثر من ربع مليار دولار







كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، أن التخصيصات المالية المتوقعة لتغطية نفقات الانتخابات تقدر بنحو 300 مليون دولار.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي إن “الحكومة مستعدة لتوفير المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة بشكل أفضل.

وأضاف، أن المبالغ المتوقعة لتغطية نفقات الانتخابات المبكرة حسب تقديرات المفوضية تبلغ 250 مليون دولار وقد تصل إلى 300 مليون دولار لكن رئيس الوزراء طلب من مفوضية الانتخابات العمل على تخفيض المبالغ إلى أدنى ما يمكن وفي جميع المجالات، مستبعدا وجود مشاكل في تخصيص الأموال.

وأشار إلى أن “الأموال المخصصة للانتخابات ستدرج في الموازنة الاتحادية العامة.

ولفت الهنداوي إلى “تصريحات من قبل رئيس مجلس النواب ونواب في اللجنة القانونية النيابية؛ بأن فترة ما بعد العيد ستشهد الانتهاء من قانون الانتخابات”، معبراً عن أمله في حلّ إشكالية المحكمة الاتحادية عبر تعديل قانونها أو إصدار إجراءات لاستكمال عدد أعضائها.

وأكد، أنه “ليس بالإمكان إجراء انتخابات دون وجود قانون”، مبينا أن “الموعد الذي حدده رئيس الوزراء لإجراء الانتخابات ثابت مبدئيا وقائم على معطيات واقعية ملموسة”.