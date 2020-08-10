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الإثنين, 10 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 10 آب 2020 09:57 ص

مفاوضات من باريس سان جيرمان لضم كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو
كشف تقرير صحفي، أن البرتغالي، خورخي مينديز، وكيل أعمال مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، أجرى مفاوضات مع فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، لضم اللاعب.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو - Foot Mercato"، فإن خورخي مينديز، أجرى بالفعل جولة من المفاوضات مع البرازيلي، ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، بشأن انتقال النجم كريستيانو رونالدو، إلى صفوفه الفريق الفرنسي.

وحسب المصدر فإن المفاوضات التالية بشأن الانتقال المحتمل ستجري في لشبونة خلال مباريات دوري أبطال أوروبا (2019-2020) المتبقية.

وأصيب كريستيانو رونالدو (35 عاما) بخيبة أمل كبيرة بعد خروج فريقه يوفنتوس من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي، رغم تسجيل النجم البرتغالي هدفين للفريق الإيطالي.

وأقدم نادي يوفنتوس على إقالة مدربه ماوريسيو ساري، غداة الخروج من البطولة، وتعيين لاعبه السابق أندريا بيرلو، لقيادة الفريق.
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