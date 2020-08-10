بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 10 آب 2020 09:43 ص

اكتشاف بئر نفطي كبير في منخفض بحر النجف

النفط
أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اكتشاف بئر نفطي كبير في منخفض بحر النجف.

وقال الياسري، في بيان، إن "المسوحات الأولية لمنطقة الرهبان تشير إلى وجود بئر نفطي كبير بمنطقة الرهبان في منخفض بحر النجف الاشرف".

وأضاف أننا سنزور العاصمة بغداد ونلتقي وزير النفط لمناقشة الموضوع، وتطوير الاستكشاف؛ ليكون رافد اقتصادي للنجف الاشرف، مشيرا إلى أن هذا الرافد الاقتصادي الجديد سيخدم البلد عموما والمحافظة خصوصاً.
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