مقتل 3 إرهابيين بوادي الثرثار واعتقال "داعشيين" في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال مسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان، أن الإرهابيين الاثنين اعتقلا في مناطق (حي واحد آذار وحي الأسرى والمفقودين) بمحافظة كركوك، وهما من العناصر التي تقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في أوكارهم، ويتمثل هذا الدعم بالمواد الغذائية وأجهزة الاتصال الإلكترونية وغيرها.

وأضافت، أن الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب.

فيما أكدت عمليات صلاح الدين مقتل ثلاثة ارهابيين، وتدمير أنفاق ومضافات لعصابات داعش ضمن العملية النوعية التي نفذتها بناءً على معلومات استخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي في وادي الثرثار.

وقال قائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن عبد المحسن حاتم، إن العمليات المشتركة، والقوات البرية، بالاشتراك مع قطعات صلاح الدين العسكرية والأمنية نفذت عملية واسعة، لضرب أهداف محددة في شمال وادي الثرثار مقابل ناحية تلول الباج، وكذلك شرق قضاء الحضر.

وأضاف، أن العملية الأمنية أسفرت عن تدمير ستة أنفاق وأربع مضافات لداعش، فضلاً عن مقتل ثلاثة إرهابيين.