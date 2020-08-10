بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 آب 2020
آخر الأخبار
صدور امر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني نائب : الصيف الحالي هو الاسوأ بالعراق.. ويجب استحداث دائرة خاصة بالمولدات الحكومية والاهلية اصابة عنصرين من ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة نائب كردي : تعامل الكاظمي مع حكومة الاقليم مايزال غير واضح مشاورات عراقية - سعودية لالغاء رسوم السمات للجوازات العادية وسمات الدخول للجوازات الدبلوماسية مستشار ترامب يستبعد تطرق الكاظمي وترامب لموضوع الانسحاب الكامل للقوات الاميركية العراقيون يخشون تكرار انفجار بيروت.. ويتداولون خريطة لتوزيع أسلحة المليشيات في الأحياء السكنية ببغداد السفارة الأمريكية تعلن تقديم 41 مليون دولار لمساعدة النازحين في العراق مسلحون يقتحمون مطار البصرة وينهالون بالضرب على الموظفين الدهلكي يدعو الكاظمي لتغيير مدراء الدوائر الحكومية في ديالى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 10 آب 2020 09:28 ص

مقتل 3 إرهابيين بوادي الثرثار واعتقال "داعشيين" في كركوك

اعتقال-1

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال مسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان، أن الإرهابيين الاثنين اعتقلا في مناطق (حي واحد آذار وحي الأسرى والمفقودين) بمحافظة كركوك، وهما من العناصر التي تقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في أوكارهم، ويتمثل هذا الدعم بالمواد الغذائية وأجهزة الاتصال الإلكترونية وغيرها.

وأضافت، أن الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب.

فيما أكدت عمليات صلاح الدين مقتل ثلاثة ارهابيين، وتدمير أنفاق ومضافات لعصابات داعش ضمن العملية النوعية التي نفذتها بناءً على معلومات استخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي في وادي الثرثار.

وقال قائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن عبد المحسن حاتم، إن العمليات المشتركة، والقوات البرية، بالاشتراك مع قطعات صلاح الدين العسكرية والأمنية نفذت عملية واسعة، لضرب أهداف محددة في شمال وادي الثرثار مقابل ناحية تلول الباج، وكذلك شرق قضاء الحضر.

وأضاف، أن العملية الأمنية أسفرت عن تدمير ستة أنفاق وأربع مضافات لداعش، فضلاً عن مقتل ثلاثة إرهابيين.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحشد الشعبي الارهابي

اصابة عنصرين من ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة 10 آب 2020 02:59 م

عبد الوهاب الساعدي

الساعدي يحدد المناطق التي ينتشر فيها تنظيم داعش الإرهابي بالعراق 09 آب 2020 12:15 م

مديرية الاستخبارات العسكرية

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابي وتاجر مخدرات في الرمادي والبصرة 08 آب 2020 10:56 ص

قنابر هاون

سقوط ثلاث قنابر هاون على سيطرة أمنية في ديالى 08 آب 2020 09:39 ص

464F9A67-1DAF-4C93-9106-38AA0570CAE8-1024x576

شرطة ديالى: اعتقال 30 من أصحاب المولدات الاهلية لمخالفتهم قرارات الحكومة 06 آب 2020 02:06 م

464F9A67-1DAF-4C93-9106-38AA0570CAE8-1024x576

​اعتقال 127 متسولاً ومخموراً في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية 06 آب 2020 01:51 م

Minfo-454c66c3

القبض على عصابة سرقت اكثر من ٨٠ دراجة نارية من مناطق متفرقة من بغداد 05 آب 2020 02:17 م

انفجارات في قاعدة سبايكر

انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار 05 آب 2020 11:04 ص

التعليقات