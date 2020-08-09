لماذا لا تستقيل حكومة حزب الله التي قتلت اللبنانيين؟ ثوار بيروت يصرخون ضد القتلة أتباع الضاحية وطهران

لبنانيون: تمسك حكومة دياب بموقعها رغم الكارثة تشبث بالسلطة بتحريض من الإرهابي نصر الله





تجددت المواجهات في بيروت بين ثوار لبنانيين ضد حكومة حزب الله التي يرأسها حسان دياب. وتساءل المتظاهرون الغاضبون عن سر عدم تقديم حكومة حزب الله استقالتها بعد الكارثة التي حلت بلبنان؟ لماذا تتمسك بالسلطة وقد فشلت فشلا ذريعا ليس له نظير.

مراقبون، قالوا إن الارهابي حسن نصر الله، هو من أوعز لأعضاء حكومة دياب أو غالبيتها بالأحرى عدم تقديمهم لاستقالاتهم. والبقاء في مناصبهم فقد لا تتعوض الفرصة مرة ثانية للقفز فوق عنق لبنان وحكمها كما هو حادث منذ ما يزيد على عام.

في نفس السياق، دخلت المواجهات في بيروت، يومها الثاني بين محتجين غاضبين على الحكومة بعد كارثة مرفأ بيروت، وقوات الأمن، في وقت قدم عدد محدود للغاية من الوزراء والنواب استقالاتهم، لكن رئاسة الحكومة لا تزال متمسكة بالبقاء.

وشهد محيط مقر البرلمان اللبناني تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن، بعد يوم من مواجهات عنيفة بين الطرفين.

وأفادت أنباء، إن المحتجين حاولوا إزالة العوائق التي وضعتها السلطات لمنعهم من الوصول إلى مقر البرلمان، فيما تحاول قوات الأمن صدهم. وأضافت أن جولة من المواجهات اندلعت في عدد من الشوارع المحيطة بالبرلمان فيما يمكن مشاهدة الدخان الكثيف الناجم عن القنابل المسيلة للدموع في أرجاء المنطقة.



ودعا المحتجون إلى انتفاضة لا تتوقف عند حد الإطاحة بالزعماء السياسيين، وسط غضب عارم من جراء الانفجار المدمر.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالاستقالة، بسبب ما وصفوه بالإهمال الذي أدى إلى انفجار مرفا بيروت وتحول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط بيروت.

وأدى الانفجار إلى مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف ودمار أحياء بأكملها في العاصمة، وتسبب في تفاقم الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي يواجهه لبنان.

وانتهى اجتماع للحكومة اللبنانية، الأحد، دون إصدار أي بيان، وسط دعوات في الشارع باستقالتها، رغم استقالة 3 وزراء.



وقال وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، المعين عبر حصة حزب الله، إن حكومة حسن دياب صامدة ومستمرون بالعمل!!

وقال البطريرك، بشارة الراعي، رأس الكنيسة المارونية، إن الحكومة يجب أن تستقيل إن لم تستطع تغيير "طريقة حكمها".

وأضاف، استقالة نائب من هنا ووزير من هناك لا تكفي بل يجب، تحسُسا مع مشاعر اللبنانيين وللمسؤولية الجسيمة، الوصول إلى استقالة الحكومة برمتها إذ باتت عاجزة عن النُهُوض بالبلاد، وإلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بدلا مِن مجلسٍ بات عاطلا عن عمله.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إنها تقدمت باستقالتها، وعزت ذلك إلى الانفجار وإخفاق الحكومة في تنفيذ إصلاحات.

وذكرت الوزيرة في مؤتمر صحفي، أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم. التغيير بقي بعيد المنال.

وبعد ساعات، تقدم وزير البيئة اللبناني، دميانوس قطار، باستقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب. وجاءت استقالة الوزيرين بعد أيام من استقالة وزير الخارجية نصيف حتي قبل وقوع الكارثة بيوم، احتجاجا على الأداء الحكومي.

وبدوره، تقدم النائب المستقل، نعمة إفرام، باستقالته من البرلمان اللبناني. وكانت احتجاجات، أكبر تعبير عن الغضب منذ أكتوبر عندما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على الفساد وسوء الحكم والإدارة.

وتجمع نحو 10 آلاف شخص في ساحة الشهداء التي تحولت إلى ساحة حرب في المساء بين الشرطة والمحتجين الذين حاولوا إسقاط حاجز على الطريق المؤدي إلى البرلمان. واقتحم بعض المتظاهرين وزارات حكومية وجمعية مصارف لبنان.

وتحدى المتظاهرون، وفق تقرير شامل ل"سكاي نيوز عربية" قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت عليهم بالعشرات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والمفرقعات، مما استدعى نقل بعض أفراد الشرطة إلى سيارات إسعاف للعلاج من الإصابات التي لحقت بهم.

واستضاف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقادة سياسيين آخرين، في مؤتمر للمانحين تدعمه الأمم المتحدة عبر الفيديو لجمع مساعدات طارئة من أجل لبنان. وضرب الانفجار مدينة تعاني من أزمة اقتصادية وجائحة فيروس كورونا.

وقال مراقبون إن تمسك حكومة حساب دياب بمكانها جريمة جديدة في حق اللبنانيين.

أ.ي