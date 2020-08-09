بومبيو: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب وتعاونها مع الصين سيزعزع استقرار الشرق الأوسط

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن ما وصفه بالدخول الصيني إلى إيران سوف يزعزع الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، متهما طهران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

ونقل حساب وزارة الخارجية الأمريكية بموقع تويتر، تصريحًا لبومبيو قال فيه إن دخول الصين إلى إيران سيدمر الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحا أن امتلاك طهران الفرصة للحصول على الأسلحة والأموال من الحزب الشيوعي الصيني سوف يعرض المنطقة للخطر.

وكانت تقارير صحافية تطرقت إلى بنود اتفاقية زعمت أنها مسربة بين إيران والصين تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، أن واشنطن ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار أممياً حول تمديد حظر الأسلحة على إيران، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.