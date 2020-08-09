بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 09 آب 2020
آخر الأخبار
بومبيو: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب وتعاونها مع الصين سيزعزع استقرار الشرق الأوسط مجلة أمريكية عن مرفأ بيروت: كهف علي بابا ومعقل للفساد والسوق السوداء الكاظمي يفصح عن ذمته المالية للعام 2020 مدرب برشلونة يكشف مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها ميسي في مباراة نابولي ‏التلفزيون الإيراني: زلزال شدته 5.1 درجة يضرب إقليم كرمنشاه غرب البلاد مشروع قانون جديد لمجلس الشيوخ الامريكي يوفر الحماية للعرب الداعمين للسلام مع اسرائيل عضو بالطاقة النيابية يدعو لعقد جلسة طارى لمناقشة مستقبل الكهرباء نائب يتهم وزير التعليم بهدر 7 مليارات و300 مليون دينار وزير العمل يؤكد استمرار حملة الكشف عن مزدوجي الرواتب في الحماية الاجتماعية نصيف تطالب رئيس الوزراء بمساءلة ومحاسبة وزير الخارجية بسبب دفاعه عن مصالح الكويت اكثر من الكويتيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 آب 2020 04:21 م

بومبيو: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب وتعاونها مع الصين سيزعزع استقرار الشرق الأوسط

مايك بومبيو

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن ما وصفه بالدخول الصيني إلى إيران سوف يزعزع الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، متهما طهران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

ونقل حساب وزارة الخارجية الأمريكية بموقع تويتر، تصريحًا لبومبيو قال فيه إن دخول الصين إلى إيران سيدمر الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحا أن امتلاك طهران الفرصة للحصول على الأسلحة والأموال من الحزب الشيوعي الصيني سوف يعرض المنطقة للخطر.

وكانت تقارير صحافية تطرقت إلى بنود اتفاقية زعمت أنها مسربة بين إيران والصين تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، أن واشنطن ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار أممياً حول تمديد حظر الأسلحة على إيران، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
زلزال

‏التلفزيون الإيراني: زلزال شدته 5.1 درجة يضرب إقليم كرمنشاه غرب البلاد 09 آب 2020 03:10 م

109-150504--_15f2fd8603f318_700x400

"التعاون الخليجي" يطالب بتمديد حظر الأسلحة من وإلى إيران 09 آب 2020 02:40 م

61-154508-20_15f2fe1c4060ee_700x400

دياب يجتمع مع وزرائه.. هل يعلن استقالة الحكومة اللبنانية؟ 09 آب 2020 02:36 م

بيل جيتس

بيل جيتس يحذر: كارثة أسوأ من فايروس كورونا تلوح فى الأفق! 09 آب 2020 12:34 م

مستودعات كيماوية ضخمة في قلب طهران

مسؤول إيراني يكشف عن كارثة: مستودعات كيماوية ضخمة في قلب طهران 08 آب 2020 01:45 م

أفيف كوخافي

الجيش الإسرائيلي: أحبطنا مهمة خلية إيرانية في الجولان 08 آب 2020 01:25 م

كورونا في ألمانيا

ألمانيا تدخل موجة جديدة من فايروس كورونا 08 آب 2020 12:07 م

حزب الله

​مقتل أحد عناصر "حزب الله" الإرهابي مع ابنته في طهران 08 آب 2020 09:59 ص

التعليقات