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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 آب 2020 03:28 م

الكاظمي يفصح عن ذمته المالية للعام 2020

مصطفى الكاظمي
كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ذمته المالية للعام 2020.

وقالت الدائرة في بيان، إنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة  للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء "مصطفى الكاظمي".

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، ، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.
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