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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 آب 2020 03:24 م

مدرب برشلونة يكشف مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها ميسي في مباراة نابولي

ميسي
كشف مدرب نادي برشلونة، كيكي سيتين، مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة نابولي، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. 

وتعرض ميسي، لضربة قوية عندما حاول خطف الكرة من مدافع نابولي، خاليدو كوليبالي، الذي ضرب قدم ميسي اليسرى بقوة عوض تسديد الكرة. 

وبعد تلقيه هذه الضربة، سقط ميسي على الأرض متألما، قبل أن يمنحه الحكم ركلة جزاء، ترجمها الأوروغوياني لويس سواريز إلى هدف. 

وعن إصابة ميسي، قال سيتين عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف لهدف واحد وتأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال، "لقطة ميسي؟ تلقى ضربة قوية، ولكن لا أعتقد أن هناك مشكلة خطيرة"، في إشارة إلى قدرة النجم الأرجنتيني على اللحاق بمباراة بايرن ميونيخ الهامة، المقررة يوم الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال. 


ومن جهتها، كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن "قدم ميسي تورمت بعد المباراة بسبب الضربة القوية التي تعرض لها من مدافع نابولي، مشيرة إلى أن "البرغوث لم يقم بسبب تلك الضربة، بأي انطلاقة في الشوط الثاني من مباراة نابولي". 

ووفقا للإذاعة الإسبانية، فإن أطباء برشلونة، يميلون إلى الاعتقاد بأن ميسي يعاني من مجرد كدمة، وسيحتاج ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام راحة. 

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