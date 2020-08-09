‏التلفزيون الإيراني: زلزال شدته 5.1 درجة يضرب إقليم كرمنشاه غرب البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في ضواحي كيلان غرب بغرب إيران.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران، أن "هذا الزلزال وقع في عمق 8 كم من سطح الأرض، وتم الشعور به في مدن سربل ذهاب، وقصر شيرين، وكرمانشاه، ومنطقة اورامانات".



وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، محافظة كرمان جنوب شرق إيران.



وحدد مركز رصد الزلازل في البلاد مركز الزلزال على بعد 14 كلم شمال بلدة راور والتي تبعد 140 كم شمال مدينة كرمان مركز المحافظة وعلى عمق 10 كم من سطح الارض، ووقت وقوعها الساعة 3:18 من فجر اليوم حسب التوقيت المحلي (+4.5 تغ).



ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع الزلزال.

