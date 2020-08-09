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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 آب 2020 02:38 م

عضو بالطاقة النيابية يدعو لعقد جلسة طارى لمناقشة مستقبل الكهرباء

الكهرباء

دعا عضو لجنة الطاقة النيابية النائب محمود الزجراوي، ، الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة مستقبل الكهرباء في  العراق.


وقال الزجراوي ان” واقع الكهرباء في  العراق لايختلف عليه اثنان من ناحية مشاكله المعقدة والكبيرة والذي تحول الى ازمة مزمنة منذ سنوات طويلة”.


ودعا الزجراوي الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة مستقبل الكهرباء في  العراق من خلال اعتماد خطة لانعاش هذا القطاع الحيوي عبر التنسيق مع الشركات العالمية بما يؤدي الى حل جذري ونهائي لكل التعقيدات والمشاكل التي تعترض ملف الانتاج التوزيع وتعطي طاقة مستقرة لكل المحافظات دون استثناء”.


واشار الزجراوي الى ان” معالجة ملف الطاقة سينعكس في اتجاهات مختلفة ومنها الاقتصادية بالاضافة الى حسم معضلة رافقت العراقيين لسنوات طويلة”..

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