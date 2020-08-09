بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 09 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 آب 2020 01:59 م

نائب يتهم وزير التعليم بهدر 7 مليارات و300 مليون دينار

النائب-قتيبة-الجبوري



اتهم النائب قتيبة الجبوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدر 7 مليارات و300 مليون دينار.


وقال الجبوري في بيان “ناشدنا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة بفتح تحقيق في الوثائق التي تثبت تورط وزير التعليم العالي بهدر مبلغ قدره سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار من المال العام عندما كان رئيساً لجامعة النهرين.


وأعرب الجبوري، عن أسفه “للإجراءات الحكومة التي لا تتعدى الاستهلاك الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أية محاسبة حقيقية للفاسدين، مع غياب النية الجادة للإصلاح.


وأضاف الجبوري، “نرفق لكم اليوم فضيحة الوزير (عندما كان رئيسا لجامعة النهرين) والمتضمنة إحالته مع نائب نقيب الأكاديمين احمد كمال احمد آغا إلى هيئة النزاهة لتورطهما معا بقضايا فساد و تزوير و هدر المال عام،.


 وتابع الجبوري بالقول، “نضع هذه الوثائق أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة، وكلنا ثقة بمهنيتهم وحرصهم على إحقاق الحق والحفاظ على أموال الشعب العراقي، حيث أن هذا الوزير تسبب بسرقة سبعة مليارات وثلاثمائة مليون بحسب ما جاء في النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية وبحسب الوثائق المرفقة والتي تمت إحالتها سابقاً إلى هيئة النزاهة ولكن لم تظهر نتائج التحقيق “، متسائلا “إذا كان هذا الشخص قد تسبب بسرقة هذا المبلغ الضخم عندما كان يشغل منصب رئيس جامعة، فما الذي سيفعله اليوم بعد أن تبوأ منصب وزير وبات مؤتمناً على خزائن قطاع التعليم العالي بالكامل؟

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