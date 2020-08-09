مصدر أمني: محتجون يقتحمون مبنى محافظة ذي قار لهذا السبب

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن متظاهري قضاء الفهود الذين خرجوا احتجاجاً على شح المياه في مناطقهم اقتحموا مبنى محافظة ذي قار. Copy أخبار متعلقة محتجون يقتحمون مبنى سيطرة كهرباء الكرخ بسبب تردي تجهيز الطاقة للمطالبة بإقالة جميع المسؤولين .. محتجون غاضبون يقتحمون مبنى محافظة ذي قار محتجون يقتحمون مبنى الحكومة المحلية ودائرتين في الديوانية محتجون يقتحمون ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين مصدر نيابي : لهذا السبب تعترض القوى الشيعية على تكليف الزرفي مصدر: الوفد الكردي غادر اجتماع علاوي غاضبا لهذا السبب