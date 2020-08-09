نصيف تطالب رئيس الوزراء بمساءلة ومحاسبة وزير الخارجية بسبب دفاعه عن مصالح الكويت اكثر من الكويتيين

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بمساءلة ومحاسبة وزير الخارجية فؤاد حسين ، بسبب دفاعه عن مصالح الكويت اكثر من الكويتيين في الاجتماع الوزاري الاخير للجنة العراقية الكويتية يوم 27/7/2020 ، خاصة عندما تم طرح مشروع الربط السككي مع الكويت، مبدية اسفها لكون الوزير الحالي:" يسير على نهج الوزير الاسبق هوشيار زيباري ".



وقالت نصيف في بيان ان مشروع الربط السككي مع الكويت هو بمثابة اطلاق رصاصة الرحمة على مشروع ميناء الفاو الكبير، وفي نفس الوقت سيرى النور ميناء مبارك الذي سيباشر بالعمل فور الانتهاء من الربط السككي الذي دافع عنه (وزيرنا) حباً واعتزازاً بالجارة الكويت في اجتماع اللجنة العراقية الكويتية، حتى ظن البعض ان الكويتيين عندهم وزيران للخارجية وليس وزيراً واحداً ".



واضافت :" ان هذه القضية ، باعتبارها مشروعا ستراتيجياً ، ليست من صلاحيات وزير الخارجية ، ولا يحق له التفاوض حولها اساساً، بل هي من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يجب ان يعرضها على ممثلي الشعب في مجلس النواب وفق ما معمول به في برلمانات العالم " ، مشددة على " ضرورة تدخل رئيس الوزراء ومساءلة ومحاسبة وزير الخارجية الذي سار على نهج هوشيار زيباري ودافع عن مصالح الكويت بشكل عجيب تفاجأ به حتى الكويتيون ".

