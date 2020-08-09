مصادر لبنانية ترجح استقالة رئيس الوزراء غدا

رجحت مصادر لبنانية تقديم رئيس الوزراء حسان دياب استقالته بجلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب دعا الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مؤكدا ان كل المسؤولين عن كارثة الانفجار سيخضعون للتحقيق.

وقال دياب في كلمة متلفزة قصيرة امس ان كل المسؤولين سيحاسبون ولن تحميهم اية خيمة سياسية او حزبية مهما كان تأثيرها.

واضاف انه لايتمسك بالكرسي وماحصل من كارثة هو نتاج الفساد وسوء الادارة.