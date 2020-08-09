الزراعة البرلمانية تطالب بسرعة الكشف عن مخربي المنتج الوطني

طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الأحد، الحكومة واجهزتها المعنية بسرعة الكشف عن مخربي المنتج الوطني الزراعي والحيواني.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان إن “عدم السرعة في الإجراءات الحكومية الخاصة بعمليات احراق المزارع ونفوق الاسماك واغراق السوق المحلي بالمنتج المستورد المليء بمثله محليا يثير الكثير من علامات التساؤل والاستغراب”.

وأضاف الشمري، أن “آخر العمليات الاجرامية هي نفوق مئات الاطنان من الاسماك، دون ان تكشف لنا الحكومة ومن قبلها خلال العمليات المماثلة التي جرت العام الماضي المتورطين بها”.

وشدد رئيس اللجنة، على أن “الاستمرار بالعمليات التخريبية دون رادع ستضرب المنتج الوطني والاكتفاء الذاتي من المنتجات والمحاصيل والتي وصلنا بها الى الاكتفاء الذاتي الكامل، خدمة لاهداف واجندات داخليا وخارجيا لاتريد للعراق الوقوف على قدميه والاعتماد على انتاجه المحلي