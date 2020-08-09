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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 آب 2020 01:47 م

لجنة نيابية : استمرار عمليات ضرب المنتج الوطني دون رادع .. يثير الكثير من علامات الاستفهام

المنتج الوطني

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الحكومة واجهزتها المعنية بسرعة الكشف عن مخربي المنتج الوطني الزراعي والحيواني .

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان:" ان عدم السرعة في الاجراءات الحكومية الخاصة بعمليات احراق المزارع ونفوق الاسماك واغراق السوق المحلي بالمنتج المستورد المليء بمثله محليا ،يثير الكثير من علامات التساؤل والاستغراب".

واضاف الشمري :" ان آخر العمليات الاجرامية ، نفوق مئات الاطنان من الاسماك دون ان تكشف لنا الحكومة ، ومن قبلها العمليات المماثلة التي جرت العام الماضي ، عن المتورطين بها ".

وشدد على :" ان الاستمرار بالعمليات التخريبية دون رادع ، سيضرب المنتج الوطني والاكتفاء الذاتي من المنتجات والمحاصيل التي وصلنا بها الى الاكتفاء الذاتي الكامل ، خدمة لاهداف واجندات داخلية وخارجية لاتريد للعراق الوقوف على قدميه والاعتماد على انتاجه المحلي ".

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