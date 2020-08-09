لجنة نيابية : استمرار عمليات ضرب المنتج الوطني دون رادع .. يثير الكثير من علامات الاستفهام

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الحكومة واجهزتها المعنية بسرعة الكشف عن مخربي المنتج الوطني الزراعي والحيواني .



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان:" ان عدم السرعة في الاجراءات الحكومية الخاصة بعمليات احراق المزارع ونفوق الاسماك واغراق السوق المحلي بالمنتج المستورد المليء بمثله محليا ،يثير الكثير من علامات التساؤل والاستغراب".



واضاف الشمري :" ان آخر العمليات الاجرامية ، نفوق مئات الاطنان من الاسماك دون ان تكشف لنا الحكومة ، ومن قبلها العمليات المماثلة التي جرت العام الماضي ، عن المتورطين بها ".



وشدد على :" ان الاستمرار بالعمليات التخريبية دون رادع ، سيضرب المنتج الوطني والاكتفاء الذاتي من المنتجات والمحاصيل التي وصلنا بها الى الاكتفاء الذاتي الكامل ، خدمة لاهداف واجندات داخلية وخارجية لاتريد للعراق الوقوف على قدميه والاعتماد على انتاجه المحلي ".