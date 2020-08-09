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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 آب 2020 01:45 م

وفاة مصاب بفايروس كورونا وتسجيل 65 إصابة جديدة في ديالى

كورونا في العراق
أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأحد، عن تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 4 للكوادر الصحية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي، ان "صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ383 مسحة جديدة تبين بان 65 منها موجبة اي مصابة بينها 4 للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات".

وأضاف العزاوي، أن" 64 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالة وفاة واحدة".

وأشار العزاوي إلى أن "تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 4525 حالة فيما حالات الشفاء بلغت 3787حالة وحالات الوفاة 141 حالة".

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