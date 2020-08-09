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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 آب 2020 01:33 م

ظافر العاني : العراق يحتاج الى دعم امريكي ودولي ملموس .. بدونه سيكون وضع الكاظمي صعبا

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اكد عضو مجلس النواب ظافر العاني :" ان العراق يحتاج الى دعم امريكي ودولي ملموس بمجالات عدة.. والا فوضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صعب.

وقال العاني في تصريح صحفي تعليقا على  زيارة الكاظمي المرتقبة لواشنطن :" ان  الزيارة ، ولاشك ، مهمة لكلا البلدين ، لكنها كما وصفها بيان البيت الابيض  تأتي في (وقت حرج ) . وحراجة الوقت لاتنبع من ان الرئيسين يستعدان لخوض الانتخابات ، ولكن لأنها ستكون اختبارا لمدى جدية الطرفين بعلاقة ستراتيجية طويلة الامد او بفصم عرى هذا التحالف الهش.

واضاف :" ان مواضيع الزيارة مهمة لنا كعراقيين ، فهي ستبحث في ملفات الامن والاقتصاد والطاقة والصحة . و العراق يحتاج الى دعم امريكي ملموس في هذه المجالات التي اصبحت مقلقة . وبدون هذا الدعم ، سواء المباشر او بتشجيع الدول الاخرى على تقديمه ، سيكون وضع  الكاظمي صعبا وفرصه في تحقيق برنامجه الاصلاحي ضئيلة.

 واوضح :" ان واشنطن ستكون مهتمة بالاستماع الى وجهة نظر الكاظمي حول وجودها الامني والسياسي في العراق ، وقدرته على حمايته من التهديدات المليشياوية المتكررة ، وكذلك اكتشاف مدى قدرة رئيس الوزراء على تحقيق استقلالية الدولة العراقية ازاء التدخلات الايرانية وتطويق المسلحين من خارج اطار مؤسسات الدولة العراقية. 

وشدد العاني على :" ان  نتائج الزيارة ستمثل انعطافة لمرحلة جديدة ، سلبا كانت ام ايجابا ، ونرجو ان يطرح رئيس الوزراء رؤيته الوطنية استنادا لمصلحة الشعب العراقي وامنه وسيادته ، دون تحيزات سياسية او تأثيرات خارجية.

ومن المقرر ان يبدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نهاية الاسبوع المقبل زيارة رسمية للعاصمة الامريكية واشنطن يلتقي خلالها الرئيس ترامب وعددا من المسؤولين.

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