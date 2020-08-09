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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 آب 2020 01:29 م

تجدد التظاهرات جنوب الناصرية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المحليين

الناصرية
أفاد مصدر من محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتجدد التظاهرات في ناحية العكيكة جنوب الناصرية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المحليين.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "المئات من المحتجين في ناحية العكيكة التابعة إلى لقضاء سوق الشيوخ جددوا تظاهراتهم للمطالبة بإقالة مدير الناحية ومدراء الدوائر الخدمية".

وكان متظاهرون غاضبون، في ذي قار، قد أقدموا على قطع طريق في قضاء سوق الشيوخ، احتجاجاً على تردي الكهرباء.

وقال مصدر محلي، في تصريح صحفي، إن "المتظاهرين قاموا بقطع طريق في ناحية العكيكة بقضاء سوق الشيوخ احتجاجاً على تردي الخدمات وتراجع ساعات تجهيز الطاقة".

وأشار إلى أن "المتظاهرين أقدموا على قطع الجسر الرابط بين ناحية العكيكة وقضاء سوق الشيوخ، للمطالبة بتحسين تجهيز الكهرباء وتوفير الخدمات".
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