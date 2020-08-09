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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 آب 2020 01:23 م

ماذا قال رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا؟

كريستيانو رونالدو
وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس، رسالة مؤثرة لجماهير فريقه، وذلك بعد خروج "البانكونيري" من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.  

ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، صورته من مباراة ليون، وكتب قائلا: "انتهى موسم 2019/20 بالنسبة لنا متأخرا كثيرا عن المعتاد، ولكن في وقت أقرب مما توقعنا، حان الوقت الآن للتفكير، حان الوقت لتحليل الصعود والهبوط، لأن التفكير النقدي هو الطريقة الوحيدة للتحسن".  

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