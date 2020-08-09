بيل جيتس يحذر: كارثة أسوأ من فايروس كورونا تلوح فى الأفق!

توقع مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، أن العالم سيواجه كارثة أسوأ من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم وبات جائحة تهدد أرواح الملايين.

وبحسب ما نشره على مدونته الشخصية، فإن غيتس تكهن بكارثة بيئية ستكون تداعياتها أسوأ بكثير من كورونا، ناجمة عن تغير المناخ وفق قوله.

وأكد أنه "مهما كان الوباء مروعا، قد تكون تغيرات المناخ أسوأ من ذلك"، متوقعا أن يواجهه العالم خلال العقود المقبلة، وسيكون أمام نسبة وفيات ستزيد بأضعاف عن كورونا.

وقال غيتس: "الوفيات جراء فيروس كورونا بلغت 14 وفاة لكل 100 ألف من السكان، بينما ستكون نسبة الوفيات جراء ارتفاع درجات الحرارة على الأرض مشابهة للسنوات الـ 40 القريبة، وستزيد عنها بخمسة أضعاف بحلول عام 2100". وأكد أنه ليس هناك متسع من الوقت أمام البشرية ويجب اتخاذ خطوات عاجلة.