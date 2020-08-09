تعاون عسكري مشترك بين بغداد وكردستان لتبادل المعلومات الاستخبارية وملاحقة خلايا داعش

كشفَ المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن تعاون عسكري مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتبادل المعلومات الاستخبارية وملاحقة خلايا عصابات داعش الإرهابية.

وقال رسول، إن هناك اجتماعات وتفاهمات أمنية مشتركة بين قيادة العمليات المشتركة وقوات حرس حدود إقليم كردستان، تركزت على بحث التعاون والتنسيق في ما يتعلق بالقيام بعمليات عسكرية مشتركة في بعض المناطق التي تؤشر فيها معلومات استخبارية عن وجود خلايا لفلول عصابات داعش الإرهابية, فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية المختلفة لا سيما ما يتعلق بضبط الحدود مع بعض الدول لمنع تسلل العناصر الإرهابية.

وأضاف أنّ الاتفاقات تمخضت عن إنشاء مراكز تنسيق مشترك بين قيادة العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية في اقليم كردستان .



